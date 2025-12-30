Concerto di Capodanno dell’Orchestra sinfonica Tosti a Ortona

L’Orchestra sinfonica Tosti apre il nuovo anno con il tradizionale concerto di Capodanno, che si terrà venerdì 2 gennaio alle ore 20:45 al Teatro F. Un'occasione per ascoltare musica classica in un contesto elegante e condividere un momento di cultura con il pubblico di Ortona.

L'Orchestra sinfonica Tosti inaugura il nuovo anno con il tradizionale concerto di Capodanno, in programma venerdì 2 gennaio alle ore 20:45 al Teatro F.P. Tosti di Ortona.Una serata all'insegna dell'eleganza e della grande musica, pensata per celebrare l'inizio del nuovo anno attraverso un.

