Concerto di Capodanno dell’Orchestra sinfonica Tosti a Ortona
L’Orchestra sinfonica Tosti apre il nuovo anno con il tradizionale concerto di Capodanno, che si terrà venerdì 2 gennaio alle ore 20:45 al Teatro F. Un'occasione per ascoltare musica classica in un contesto elegante e condividere un momento di cultura con il pubblico di Ortona.
