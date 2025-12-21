Missione dell’Orchestra Sinfonica | La musica classica è pura bellezza Non serve studiare per un concerto

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ha recentemente ricevuto il Primo premio e il Premio del Pubblico al primo Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, dedicato alla promozione della musica classica. Il progetto Discovery si distingue per l’impegno nel rendere la musica accessibile e comprensibile a tutti, promuovendo la bellezza senza necessità di studi approfonditi. La missione dell’Orchestra Sinfonica:

Il Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso - che ha debuttato quest’anno - ha consegnato il Primo premio e il Premio del Pubblico alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per il progetto Discovery. Il 29 dicembre alle ore 23.00 Rai3, Rai Radio2 e Canale 202 del Digitale Terrestre, RaiPlay trasmetteranno la serata. Ambra Redaelli, è la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano. Che cosa significa per tutti voi "divulgare"? "Essere consapevoli che sosteniamo qualcosa di unico. Oggi più che mai dobbiamo aprire il nostro scrigno prezioso ai giovani, hanno tutta la vita davanti, non possiamo privarli della bellezza della grande musica; poi decideranno se continuare a scoprirla, se vorranno conoscere nuovi autori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

