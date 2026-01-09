A Catania una corsa clandestina di cavalli è stata scoperta grazie ai droni | il video e la fuga del fantino

A Catania, la polizia ha scoperto una corsa clandestina di cavalli grazie all’utilizzo di droni. Quindici persone, provenienti dalla provincia di Messina, sono state denunciate per maltrattamenti di animali e coinvolgimento nell’evento illecito, che si è svolto a Camporotondo Etneo. L’indagine ha portato al sequestro di prove e alla fuga del fantino, evidenziando l’importanza delle tecnologie di sorveglianza per contrastare attività illecite.

Quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, accusate di avere organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo, nel Catanese, sono state denunciate dalla polizia del capoluogo etneo per maltrattamenti di animali. Al centro delle indagini una gara organizzata, tra due fantini, alle pendici dell'Etna che è stata ripresa dalle telecamere della Questura che ha utilizzato anche dei droni per seguirla a distanza e poi bloccarla. Uno degli organizzatori, che ha tentato inutilmente di fuggire con un complice su uno scooter, è stato trovato in possesso di 5mila euro e un 'pizzino' con i nomi degli scommettitori.

