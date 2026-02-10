A Niscemi il Comune ha avviato un censimento per trovare case vuote da assegnare agli sfollati. Nel frattempo, si cerca di recuperare le abitazioni più a rischio di crollo. L’obiettivo è aiutare chi ha perso la casa e ha bisogno di un alloggio temporaneo o definitivo. La situazione è tesa, ma le autorità lavorano per trovare una soluzione concreta.

Il comune ha avviato un censimento per capire quante sono, e intanto si cerca di recuperare quanto possibile da quelle che rischiano di crollare A più di due settimane dalla frana che il 25 gennaio ha fatto collassare parte del centro storico di Niscemi, in Sicilia, le persone sfollate sono ancora più di 1.500. Per questa ragione da alcuni giorni il comune ha avviato una sorta di censimento per capire quanti sono gli appartamenti sfitti o vuoti che potrebbero essere venduti o affittati a chi ne ha bisogno. Al momento sono state presentate circa 170 offerte, che dovranno essere valutate. Non è però una procedura vincolante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Niscemi si cercano case sfitte per gli sfollati

Approfondimenti su Niscemi Censimento

Una frana si è abbattuta a Niscemi, costringendo molte persone a lasciare le proprie case.

Questa mattina a Niscemi è stato aperto il palazzetto dello sport Pio La Torre per accogliere chi ha dovuto lasciare le proprie case a causa della frana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Censimento

Argomenti discussi: Niscemi, la terra continua a franare: si cercano le responsabilità; La frana di Niscemi, più di 1000 gli sfollati in cerca di alloggio: si lavora senza sosta per la riqualificazione; La frana di Niscemi colpisce anche il patrimonio culturale: cosa si rischia di perdere; In Toscana le frane sono 90mila, ma il rischio Niscemi si allontana con la prevenzione.

Una casa per gli sfollati di Niscemi in tempi brevi: si cercano appartamenti vuotiRestituire rapidamente una casa agli sfollati di Niscemi e sostenere la ripresa dei territori siciliani colpiti dal ciclone Harry sono le priorità emerse ... sicilianews24.it

La situazione a Niscemi, due settimane dopo la franaQuante persone sono senza casa, quali sono le ipotesi su dove sistemarle e quanti soldi ci sono per l'emergenza (ancora pochi, per ora) ... ilpost.it

La frana di Niscemi, più di 1000 gli sfollati in cerca di alloggio: si lavora senza sosta per la riqualificazione https://qds.it/niscemi-frana-sfollati-cercano-alloggio-sindaco-massimiliano-conti-emergenza-cronaca-caltanissetta/#google_vignette facebook

La frana di Niscemi, più di 1000 gli sfollati in cerca di alloggio: si lavora senza sosta per la riqualificazione. #QdS x.com