Niscemi allestito il palazzetto dello sport per gli sfollati | Brutto far uscire le persone dalle proprie case

Da lapresse.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Niscemi è stato aperto il palazzetto dello sport Pio La Torre per accogliere chi ha dovuto lasciare le proprie case a causa della frana. Le autorità hanno predisposto i locali per offrire un riparo temporaneo, mentre i cittadini si sono ritrovati a dover fare i conti con l’ennesima emergenza. Molti sono ancora sconvolti dall’evacuazione, e alcuni hanno commentato che è brutto dover uscire dalle proprie case in questi momenti. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di ulteriori interventi.

Il palazzetto dello sport Pio la Torre di Niscemi è stato allestito per offrire riparo ai cittadini che hanno perso a casa in seguito alla frana. “Ci troviamo a gestire una situazione di grande emergenza, abbiamo un flusso di 100 persone al giorno. Ci siamo preoccupati di tutto quello che è la gestione delle persone sfollate, ci stiamo muovendo anche con il censimento delle persone che hanno perso la casa. È stato bruttissimo far uscire le persone dalle proprie case la preoccupazione di tutti è stata non saper dove andare “. Ai microfoni di LaPresse Lorena Rizzo, presidente Prociv – Ampas Niscemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

niscemi allestito il palazzetto dello sport per gli sfollati brutto far uscire le persone dalle proprie case

© Lapresse.it - Niscemi, allestito il palazzetto dello sport per gli sfollati: "Brutto far uscire le persone dalle proprie case"

Approfondimenti su Niscemi Palazzetto

Frana Niscemi, nelle case con gli sfollati: “Qui lasciamo 24 anni di vita familiare”

Una frana si è abbattuta a Niscemi, costringendo molte persone a lasciare le proprie case.

Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Palazzetto

Argomenti discussi: Niscemi, allestito il palazzetto dello sport per ospitare gli sfollati; Niscemi, il fronte della frana vista da lontano: elicottero in volo; Niscemi, la rabbia dei residenti davanti al comune: altra prospettiva; Niscemi, residenti osservano la frana da lontano: Lì c'è la mia casa.

niscemi allestito il palazzettoNiscemi, sfollati nel palazzetto dello sport: «Situazione di grande emergenza, le persone non sanno dove andare» VIDEOIl palazzetto dello sport Pio la Torre di Niscemi è stato allestito per offrire riparo ai cittadini che hanno perso la casa in seguito alla frana. Lorena Rizzo, presidente Prociv ... ilgazzettino.it

niscemi allestito il palazzettoNiscemi, allestito il palazzetto dello sport per gli sfollati: Brutto far uscire le persone dalle proprie case(LaPresse) Il palazzetto dello sport Pio la Torre di Niscemi è stato allestito per offrire riparo ai cittadini che hanno perso a casa in seguito alla frana. Ci troviamo a gestire ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.