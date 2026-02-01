Niscemi allestito il palazzetto dello sport per gli sfollati | Brutto far uscire le persone dalle proprie case

Questa mattina a Niscemi è stato aperto il palazzetto dello sport Pio La Torre per accogliere chi ha dovuto lasciare le proprie case a causa della frana. Le autorità hanno predisposto i locali per offrire un riparo temporaneo, mentre i cittadini si sono ritrovati a dover fare i conti con l’ennesima emergenza. Molti sono ancora sconvolti dall’evacuazione, e alcuni hanno commentato che è brutto dover uscire dalle proprie case in questi momenti. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di ulteriori interventi.

Il palazzetto dello sport Pio la Torre di Niscemi è stato allestito per offrire riparo ai cittadini che hanno perso a casa in seguito alla frana. "Ci troviamo a gestire una situazione di grande emergenza, abbiamo un flusso di 100 persone al giorno. Ci siamo preoccupati di tutto quello che è la gestione delle persone sfollate, ci stiamo muovendo anche con il censimento delle persone che hanno perso la casa. È stato bruttissimo far uscire le persone dalle proprie case la preoccupazione di tutti è stata non saper dove andare ". Ai microfoni di LaPresse Lorena Rizzo, presidente Prociv – Ampas Niscemi.

