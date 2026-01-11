Milano-Cortina 2026 Fiat accende la Fiamma Olimpica a Mirafiori Elkann | Spirito che unisce Azienda e Paese

La Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026, è arrivata oggi allo stabilimento di Mirafiori, simbolo storico di Fiat a Torino. Dopo aver attraversato diversi impianti del Gruppo Stellantis, il passaggio rafforza il legame tra azienda e Paese, come sottolineato da Elkann. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di spirito sportivo, unendo tradizione industriale e valori olimpici.

Dopo aver attraversato alcuni dei principali siti produttivi italiani del Gruppo Stellantis – Pomigliano d'Arco, Melfi e Modena – il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 ha raggiunto oggi, domenica 11 gennaio, lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Simbolo universale dei Giochi Olimpici, la Fiamma Olimpica è partita da Roma lo scorso 6 dicembre per intraprendere un percorso straordinario attraversando oltre 300 comuni italiani. In qualità di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, i marchi italiani di Stellantis hanno accompagnato questo percorso attraverso l'Italia.

