Il Palermo segna e poi si difende la Samp ci prova ma è un altro ko

Il match tra Palermo e Sampdoria si conclude con una vittoria di misura per i siciliani, grazie a un gol di Le Douaron nel primo tempo. La squadra di casa ha mantenuto il risultato, concentrandosi sulla fase difensiva, mentre gli ospiti hanno tentato di reagire senza riuscire a trovare il pareggio.

Termina 1-0 la partita allo stadio Renzo Barbera: i padroni di casa mettono a segno un gol nel primo tempo con Le Douaron. Ilsecoloxix.it Palermo-Sampdoria, Angelo Gregucci: Abildgaard solido contro Pohjanpalo. Se tutti recuperano la condizione… - Gregucci difende la scelta di Abildgaard difensore a marcare Pohjanpalo a Palermo, il danese esempio che se la Sampdoria ritrova la condizione di tutti migliora il gioco ... clubdoria46.it

Il Palermo torna a sognare, la Sampdoria sprofonda (1-0): Le Douaron bomber in smoking, Abilgaard confuso - Serie B, il Palermo batte la Sampdoria grazie al gol di Le Douaron e vola in classifica. sport.virgilio.it

