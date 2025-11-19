Strade approvato un progetto per la bonifica dalle radici a Lido Adriano e a Lido di Dante

19 nov 2025

È stato approvato dalla giunta comunale un nuovo intervento di manutenzione straordinaria e bonifica da radici su marciapiedi e strade a Lido Adriano e Lido di Dante. Il progetto prevede la messa in sicurezza dei marciapiedi e della viabilità in viale Marino e viale Giotto a Lido Adriano, e in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

