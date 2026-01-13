Controlli sul litorale | sequestrato un lido nel Golfo di Policastro

Nella frazione di Capitello, nel Golfo di Policastro, sono stati effettuati controlli che hanno portato al sequestro di uno stabilimento balneare. L’intervento fa parte delle attività di verifica sulla conformità delle strutture alle normative vigenti, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale sul litorale.

Sequestrato uno stabilimento balneare a Capitello, frazione marina del comune di Ispani, nel Golfo di Policastro. Il provvedimento è scattato al termine di un sopralluogo effettuato dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo, coordinato dal tenente di vascello Samantha Losito.

