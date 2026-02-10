A L’Aquila torna il Museo Nazionale d’Abruzzo

A L’Aquila riapre il Museo Nazionale d’Abruzzo, dopo anni di chiusura dovuta al terremoto del 2009. La città torna ad avere il suo punto di riferimento culturale, che custodisce le opere e la storia della regione. L’inaugurazione rappresenta un passo importante per la rinascita della zona e per il rilancio del patrimonio artistico locale.

A L’Aquila torna a casa il Museo Nazionale d’Abruzzo. Dopo il sisma del 2009 riapre il polo culturale simbolo della città e custode della memoria d’arte della Regione. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

