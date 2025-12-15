Csinistra | si allarga Progetto Civico Onorato oggi a L' Aquila con amministratori Abruzzo

Progetto Civico Italia si espande ulteriormente, approdando oggi a L'Aquila, in Abruzzo, dopo aver toccato Potenza e Palermo nelle scorse settimane. L'iniziativa, che mira a consolidare un'area di centrosinistra, coinvolge amministratori e rappresentanti locali, rafforzando il suo percorso di crescita e presenza sul territorio.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Dopo le tappe di Potenza e Palermo dei giorni scorsi, oggi Progetto Civico Italia arriva in Abruzzo, all'Aquila. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e promotore della nuova rete nazionale di amministratori, ha partecipato all'incontro organizzato da Gianni Padovani ed Enrico Verini, consiglieri comunali, all'Ance Aquila alla presenza di associazioni della società civile, comitati civici e amministratori territoriali di tutta la regione. “La rete di Progetto Civico Italia -spiega Onorato- continua ad allargarsi ogni giorno e in modo naturale. Iltempo.it

