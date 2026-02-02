A Knight of the Seven Kingdoms HBO cambia tutto | l’episodio 4 arriva in anticipo

HBO ha deciso di anticipare l’uscita dell’episodio 4 di *A Knight of the Seven Kingdoms*. Invece di domenica, sarà disponibile già venerdì 6 febbraio su HBO Max, a partire dalle 15:01 in Italia. La mossa sorprende i fan, che potranno vedere il nuovo episodio con qualche giorno di anticipo.

HBO ha anticipato l’uscita dell’episodio 4 di *A Knight of the Seven Kingdoms* da domenica 8 febbraio a venerdì 6 febbraio, disponibile su HBO Max a partire dalle 12:01 del Pacific Time, ossia le 15:01 in Italia. La decisione, presa in via ufficiale, non riguarda solo il cambio di data ma una scelta strategica di programmazione che tiene conto dell’impatto mediatico del Super Bowl, in programma domenica 9 febbraio. L’evento sportivo, uno dei momenti più seguiti negli Stati Uniti, attira milioni di spettatori e spesso sovrasta ogni altra programmazione televisiva. Evitare la concorrenza diretta con un’occasione così importante è fondamentale per garantire visibilità a una serie che, nonostante il suo legame con l’universo di *Game of Thrones*, ha già dimostrato un forte appeal globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

