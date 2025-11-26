La ballata dei destini incrociati | presentazione | presentazione a Palazzo Alvaro

Reggiotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà presentato mercoledì 26 novembre alle ore 17 nell’Aula Consiliare L. Repaci di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, il romanzo La ballata dei destini incrociati,  ispirato a fatti veri accaduti in Perù nel dicembre del 1996. A partire da quegli eventi si dipana una storia che unisce le vicende. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Selargius, sabato la presentazione del libro “La Ballata dei terribili fratelli Cois. Il caso giudiziario del 1816” - 30 presso la Sala polivalente sita in via Gallus 2, al Parco Si 'e Boi, sarà presentato il libro di Carlo Desogus "La Ballata dei terribili fratelli Cois. Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Ballata Destini Incrociati Presentazione