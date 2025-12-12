Da Bellaria a Corpolò il vescovo nomina sette nuovi diaconi Chi sono e di cosa si occuperanno

Riminitoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza domenica di Avvento, domenica Gaudete, si terrà a Rimini l’ordinazione di sette nuovi diaconi permanenti. L’evento, previsto in Basilica Cattedrale alle ore 17,30, sarà presieduto dal vescovo Nicolò Anselmi, che imposterà le mani sui candidati, segnando un momento importante di crescita spirituale e servizio nella comunità locale.

Domenica, 14 dicembre, terza domenica di Avvento, chiamata anche domenica Gaudete, in Basilica Cattedrale, alle ore 17,30, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, saranno ordinati sette nuovi diaconi permanenti.Si tratta di: Enrico Balestri. Riminitoday.it

da bellaria a corpol242 il vescovo nomina sette nuovi diaconi chi sono e di cosa si occuperanno

© Riminitoday.it - Da Bellaria a Corpolò, il vescovo nomina sette nuovi diaconi. Chi sono e di cosa si occuperanno