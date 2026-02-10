A Cordenons lo spettacolo dei record di Paolo Nani

A Cordenons, Paolo Nani porta in scena il suo spettacolo più famoso, La Lettera. Sabato sera alle 20:45, l’attore arriva all’Auditorium del Centro Culturale Aldo Moro con uno spettacolo che dura ottanta minuti, tutto di teatro puro. Un uomo, un tavolo, una valigia: pochi oggetti, tanta comicità e emozioni. La rappresentazione, che va avanti da oltre trent’anni, attira sempre tanti spettatori da tutto il mondo. È l’evento più atteso della stagione nella cittadina.

Un uomo, un tavolo, una valigia e ottanta minuti di teatro puro. Sabato 14 febbraio alle 20:45 Paolo Nani arriva all’Auditorium del Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons con La Lettera, lo spettacolo che da oltre trent’anni conquista il pubblico di tutto il mondo e che rappresenta l’evento clou.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Paolo Nani

A Cordenons, il 14 febbraio, si terrà uno spettacolo di grande rilevanza all’interno della rassegna Teatralmente, presso l’Auditorium

Al Palacongressi, la stagione teatrale “Riflessi d’autore” riprende con “Rumori fuori scena”, uno spettacolo di grande successo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Paolo Nani

Argomenti discussi: Michele Cafaggi, al San Vito al Tagliamento il mago delle bolle per grandi e piccini, 7 febbraio 2026; Pazza il legal thriller a Lignano e Cordenons; L’Atp Challenger di Cordenons anticipa: si gioca a luglio; Guarda Oltre 2026 - Come se niente fosse di Davide Grillo.

LA LETTERA con Paolo Nani EtaBeta Teatro - Rassegna Teatralmente 2026 sabato 14 febbraio ore 20.45 Centro Culturale Aldo Moro - Cordenons Ingresso unico € 15,00 https://www.ortoteatro.it/evento/a-cordenons-per-la-rassegna-teatralmente-paolo-nani- - facebook.com facebook