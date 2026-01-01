Rumori fuori scena al Palacongressi Aronica | Apriamo il 2026 con lo spettacolo dei record

Al Palacongressi, la stagione teatrale “Riflessi d’autore” riprende con “Rumori fuori scena”, uno spettacolo di grande successo. Con la direzione artistica di Gaetano Aronica, il progetto culturale si apre al 2026 presentando un classico della commedia moderna, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e di intrattenimento di qualità.

Al Palacongressi la stagione teatrale "Riflessi d'autore", progetto culturale con la direzione artistica di Gaetano Aronica, riparte con un capolavoro della commedia moderna. Per il prossimo appuntamento in cartellone, l'8 gennaio alle 20:30, andrà in scena "Rumori fuori scena", una delle.

