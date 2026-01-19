Cordenons arriva lo spettacolo dei record | il 14 febbraio l' evento con Paolo Nani all' interno della rassegna Teatralmente

A Cordenons, il 14 febbraio, si terrà uno spettacolo di grande rilevanza all’interno della rassegna Teatralmente, presso l’Auditorium

Cinque appuntamenti all'Auditorium "Aldo Moro" dal 24 gennaio al 21 marzo. Il programma spazia dal teatro dialettale al musical, con un ospite di rilievo internazionale Arriva a Cordenons lo spettacolo dei record (oltre 1800 repliche in tutto il mondo) di Nullo Facchini e Paolo Nani con Paolo Nani: è questo l’appuntamento clou della quattordicesima edizione di “Teatralmente”, la stagione teatrale in programma all’Auditorium del Centro culturale Aldo Moro di Cordenons a partire da sabato 24 gennaio. Il cartellone, curato da EtaBeta Teatro, ospiterà infatti, sabato 14 febbraio, Paolo Nani con il suo storico “La Lettera”, autentico cult del teatro fisico e muto, in scena ininterrottamente dal 1992 e applaudito in oltre 1800 repliche nei teatri di tutto il mondo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

