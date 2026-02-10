A Bitonto in scena Amelia e Macerie due pièce dirette e interpretate da Edoardo Sgambato e Priscilla Pizziol

A Bitonto arrivano due spettacoli di teatro e danza firmati da Edoardo Sgambato e Priscilla Pizziol. I due artisti, fondatori del Collettivo Macula, portano in scena “Amelia” e “Macerie” durante un evento organizzato dal Network Internazionale Danza Puglia. Le rappresentazioni si terranno a LuAP, nel quartiere Japigia di Bari, sabato 14 e domenica 15 febbraio, e sono anche parte di un programma di formazione rivolto agli appassionati di teatro e danza.

I prossimi ospiti del Network Internazionale Danza Puglia sono Edoardo Sgambato e Priscilla Pizziol fondatori del Collettivo Macula, entrambi protagonisti delle attività di formazione in programma a LuAP, nel quartiere Japigia di Bari, sabato 14 e domenica 15 febbraio, e all'interno della.

