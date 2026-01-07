Il Teatro delle Bambole in scena a Bitonto con Il fuoco pièce ispirata dall' omonimo romanzo di Gabriele D' Annunzio
Il Teatro delle Bambole presenta a Bitonto «Il fuoco», adattamento teatrale del romanzo di Gabriele D’Annunzio. L’allestimento è il risultato del progetto «Dalla Letteratura al Teatro - Epilogo», curato dalla compagnia con regia di Andrea Cramarossa. Uno spettacolo che valorizza un classico della letteratura italiana, offrendo un’interpretazione fedele e riflessiva, pensata per coinvolgere il pubblico attraverso un approccio sobrio e rispettoso del testo originale.
Si intitola «Il fuoco», dall’omonimo romanzo di Gabriele D'Annunzio, l’esito conclusivo del progetto di ricerca «Dalla Letteratura al Teatro - Epilogo», della compagnia Teatro delle Bambole, che approda ora alla scena con un adattamento e una regia firmati da Andrea Cramarossa. L’anteprima. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Il Teatro delle Bambole in scena a Bitonto con Il fuoco, pièce ispirata dall'omonimo romanzo di Gabriele D'Annunzio
