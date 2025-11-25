Malika Ayane Edoardo Purgatori e Filippo Contri da Oscar in scena lo spettacolo Brokeback Mountain A play with Music

Dopo “Perfetti sconosciuti” sul palco del Teatro della Regina arriva un altro adattamento per il teatro di un film di grandissimo successo, un’indimenticabile storia d’amore, lotta e accettazione. Per la prima volta in tour in Italia nella stagione 2025-26, “Brokeback Mountain. A play with Music”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#buonpomeriggio #ascolto #ricreazione Un vecchio album di #malikaayane Un’artista che ho sempre apprezzato, La sua formazione musicale ha inizio al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove dal 1995 al 2001 studia Violoncello. Parallelamente in - facebook.com Vai su Facebook

Edoardo Purgatori: «L’indifferenza, in me e negli altri, è la mia paura più grande. Se si potesse, comprerei il tempo» - È a teatro, con il ruolo di Ennis, in “Brokeback Mountain”, riadattamento italiano del racconto di Annie Proulx che ispirò vent’anni fa il pluripremiato film di Ang Lee “I segreti di Brokeback ... Riporta leggo.it

Inclusione e amore sul palco. Brokeback Mountain con la voce di Malyka Ayane - Lunedì e martedì agli Animosi lo spettacolo in cartellone con Edoardo Purgatori e Filippo Contri . Secondo msn.com

Edoardo Purgatori: “Mi manca mio padre, cerco le impronte che ha lasciato” - Edoardo Purgatori, attore figlio del grande giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori, presto sarà cointerprete con Filippo Contri del racconto capolavoro Brokeback Mountain di Annie Proulx ... Secondo repubblica.it