A 17 anni violentata e data in pasto ai maiali ancora viva | è stato l’ex dipendente del padre orrore in Russia

Un tribunale russo ha condannato un uomo di 41 anni, ex dipendente del padre di una ragazza di 17 anni, vittima di un orribile delitto. L’uomo ha violentato la giovane e poi l’ha data in pasto ai maiali, lasciandola ancora viva. La vicenda è emersa dopo una lite tra i due, che ha spinto il 41enne a compiere questa vendetta crudele.

Per il macabro delitto un tribunale russo ha condannato un 41enne ex dipendente del padre della 17enne che cercava vendetta dopo una lite. L’uomo dovrà scontare 23 anni di carcere di massima sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su 17 anni violenza

Una vicenda drammatica si è verificata a Valtrompia, Brescia, dove una bambina di 10 anni, ospite di un centro d'accoglienza, è stata vittima di violenza sessuale e ha successivamente rimediato una gravidanza.

Un bambino di cinque anni è stato vittima di un incubo in Francia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su 17 anni violenza

Argomenti discussi: Giovane sequestrata e violentata, a processo un uomo di 35 anni; Stupro di gruppo alla Villa Bellini: Discrasie fra consulenze e le parole degli stessi imputati; Mi ha picchiata e stuprata, chiede aiuto a un passante e fa arrestare il compagno; Orrore a Sassari: ragazza di 25 anni segregata, torturata e violentata per 10 giorni.

Abusò della figlia minorenne, sanremese condannato a 17 anniL’accusa aveva chiesto una condanna a 28 anni. Le violenze erano iniziate quando la bambina aveva solo 5 anni, per terminare quando ne aveva 12 ... ilsecoloxix.it

Russia: Pil in forte frenata. I dati su economia dopo 4 anni di guerra Leggi qui #LaChirico.it - facebook.com facebook