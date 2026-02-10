46^ edizione del Carnevale di Veroli

La 46ª edizione del Carnevale di Veroli ha preso il via questa mattina. Il Comune, insieme alla Proloco e all’Associazione Rugantino, ha organizzato la festa che coinvolge tutta la città. Tante maschere, carri colorati e tanta musica per le strade, pronti a divertire grandi e bambini. La manifestazione si svolge nel centro storico, con numerosi eventi e iniziative previste durante tutto il fine settimana.

Il Comune di Veroli, in collaborazione con la Proloco e l’Associazione Culturale Rugantino, presenta con orgoglio il Carnevale Verolano 2026, giunto alla sua 46ª edizione. Quest’anno la manifestazione ospita anche il 35° Trofeo “Armando Igliozzi”, promettendo due giorni di festa indimenticabili.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Carnevale Verolano IV edizione del Carnevale di Labaro Domenica 15 febbraio, il quartiere di Labaro si prepara a vivere la sua quarta edizione del Carnevale. 30° Edizione di Sora Città del Carnevale Storico Questa mattina a Sora è iniziata la 30ª edizione del Carnevale Storico del Liri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carnevale Verolano Argomenti discussi: Brugherio festeggia il Carnevale.; Carnevale di Putignano: 20mila presenze per il debutto della 632ª edizione; Martignano, al via il 46° Carnevale della Grecìa Salentina: tra riti autentici e inclusione; Carnevale, Villadossola batte tutti sul tempo: stasera le nozze tra Arlöri e Zecra. Martignano, al via il 46° Carnevale della Grecìa Salentina: tra riti autentici e inclusioneDomenica 1° febbraio 2026 si apre la storica rassegna grika, in un viaggio tra sfilate di carri e le antiche tradizioni del martedì grasso, fino al corteo per la Morte te lu Paulinu Cazzasassi ... lecceprima.it Il messaggio dei bambini per il carro: La musica rafforzaLa musica rafforza è il messaggio che arriva dagli alunni della scuola Casa degli angeli custodi di San ... msn.com La 43ª edizione del Carnevale di Solignano ha registrato una partecipazione numerosissima, confermando ancora una volta il forte legame tra la manifestazione e il territorio. E per chi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.