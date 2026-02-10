46^ edizione del Carnevale di Veroli

Da frosinonetoday.it 10 feb 2026

La 46ª edizione del Carnevale di Veroli ha preso il via questa mattina. Il Comune, insieme alla Proloco e all’Associazione Rugantino, ha organizzato la festa che coinvolge tutta la città. Tante maschere, carri colorati e tanta musica per le strade, pronti a divertire grandi e bambini. La manifestazione si svolge nel centro storico, con numerosi eventi e iniziative previste durante tutto il fine settimana.

Il Comune di Veroli, in collaborazione con la Proloco e l’Associazione Culturale Rugantino, presenta con orgoglio il Carnevale Verolano 2026, giunto alla sua 46ª edizione. Quest’anno la manifestazione ospita anche il 35° Trofeo “Armando Igliozzi”, promettendo due giorni di festa indimenticabili.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

