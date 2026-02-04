IV edizione del Carnevale di Labaro

Domenica 15 febbraio, il quartiere di Labaro si prepara a vivere la sua quarta edizione del Carnevale. A partire dalle 15, una sfilata attraverserà le vie del quartiere, coinvolgendo residenti e visitatori in un pomeriggio di festa e colori. La tradizione torna anche quest’anno, con carri allegorici, maschere e tanta musica.

Domenica 15 febbraio si svolgerà la. A partire dalle 15 in programma sfilata per le vie del quartiere.La partenza è prevista da Largo Foppolo, per proseguire su via Valbondione, via Magliano in Riviera, Largo Nimis, via Monti della Valchetta, via Brembio con.

