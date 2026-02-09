30° Edizione di Sora Città del Carnevale Storico

Questa mattina a Sora è iniziata la 30ª edizione del Carnevale Storico del Liri. La città si prepara a due giorni di festeggiamenti, il 15 e il 17 febbraio, con sfilate e eventi che richiamano molte persone. La tradizione torna nei giorni di Carnevale, portando colore e allegria nelle strade.

Inizia a Sora il 30^ Carnevale storico del Liri, uno dei Carnevali Storici d'Italia 2026 nel Lazio. Sono due le date imperdibili: il 15 e il 17 febbraio 2026.Il 15 febbraio si inaugura la maschera del Re del Carnevale e, nel pomeriggio, si aprono le esibizioni delle scuole di ballo, il concerto.

