2XKO fatica a decollare | Riot Games ridimensiona il team

La squadra di 2XKO ha subito un taglio importante. Riot Games ha annunciato che ridimensiona il team di sviluppo, spiegando che il progetto continua, ma con meno risorse. La decisione arriva dopo un periodo di difficoltà e serve a rimettere in carreggiata l’intero percorso. Per i fan, resta da capire come cambierà il futuro del team e del gioco.

Il percorso di 2XKO entra in una fase di assestamento. Con una comunicazione aperta rivolta ai giocatori, Riot Games ha confermato una riduzione del team di sviluppo, spiegando in modo diretto le ragioni della scelta e ribadendo che il progetto resta attivo, anche se con un’impostazione diversa rispetto al passato. Le motivazioni dietro la scelta di Riot. A fare chiarezza è stato Tom Cannon, che ha spiegato come la decisione sia maturata dopo un’analisi approfondita dell’andamento del gioco. L’arrivo di 2XKO anche su console ha fornito nuovi dati sul comportamento dei giocatori nel medio e lungo periodo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

