2XKO Riot Games ha ridotto il team per rendere il gioco più sostenibile

Riot Games ha deciso di ridurre il team di sviluppo di 2XKO, il picchiaduro ambientato nell’universo di League of Legends. L’azienda spiega che questa scelta serve a rendere il progetto più sostenibile nel tempo, anche se non sono stati forniti dettagli su quanti siano i dipendenti coinvolti o come cambierà il ritmo di lavoro. La decisione ha sorpreso alcuni fan, che speravano in aggiornamenti più frequenti. Ora, il futuro di 2XKO sembra più incerto, ma Riot assicura che continuerà a seguire il progetto con attenzione.

Riot Games ha annunciato una riduzione del team di sviluppo di 2XKO, il picchiaduro ambientato nell’universo di League of Legends, spiegando che si tratta di una scelta necessaria per rendere il progetto più sostenibile nel lungo periodo. L’annuncio è arrivato direttamente dal produttore esecutivo Tom Cannon, che ha voluto chiarire pubblicamente le motivazioni dietro una decisione definita “difficile ma inevitabile”. La mossa arriva dopo l’espansione del gioco da PC a console, fase che ha permesso a Riot di analizzare con maggiore precisione il comportamento dell’utenza. I dati raccolti hanno mostrato un forte interesse da parte di una nicchia molto coinvolta, ma uno slancio complessivo insufficiente a giustificare le dimensioni attuali del team. 🔗 Leggi su Game-experience.it

