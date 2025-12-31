2XKO la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S è stata svelata in anticipo da Riot

Riot Games ha apparentemente anticipato la data di uscita di 2XKO su PS5 e Xbox Series X|S, pubblicando temporaneamente un trailer che è stato successivamente rimosso. Questa indiscrezione potrebbe indicare il periodo di lancio del nuovo titolo. Restano da attendere conferme ufficiali per conoscere dettagli e date precise.

Riot Games potrebbe aver svelato involontariamente la data di uscita di 2XKO su PlayStation 5 e Xbox Series XS, pubblicando in anticipo un trailer poi rimosso in tutta fretta. Il video è rimasto online solo per pochi minuti, ma tanto è bastato per far emergere una data precisa e informazioni chiave sul lancio console. L’episodio fa pensare a un classico errore di pubblicazione, piuttosto che a una strategia di marketing pianificata. In attesa di un annuncio ufficiale, la fonte è considerata comunque affidabile. Secondo quanto mostrato nel trailer trapelato, 2XKO arriverà su PS5 e Xbox Series XS il 20 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

