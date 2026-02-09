A Hong Kong, il magnate Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere. La decisione del tribunale ha fatto discutere: il giudice ha deciso di applicare una pena severa, mentre Pechino si dice soddisfatta. Per il figlio Sebastian, la sentenza rappresenta una

Per suo figlio Sebastian la decisione del tribunale, che non arriva “inaspettata”, è sostanzialmente una “condanna a vita”. Jimmy Lai, tycoon di Hong Kong, è stato condannato a 20 anni di carcere: la corte di West Kowloon ha evitato l’ergastolo, la massima pena possibile, ma ha comminato a carico dell’ex magnate dei media dell’isola, tra i principali attivisti pro-democrazia dell’ex colonia britannica, una pena durissima in considerazione dei suoi 78 anni e delle precarie condizioni di salute. Lai era stato dichiarato colpevole a dicembre per due capi d’accusa di collusione legati alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno del 2020, dopo le proteste di massa pro-democrazia del 2019, e per un altro legato alla sedizione, in base a una legge coloniale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Hong Kong il magnate pro-democrazia Jimmy Lai condannato a 20 anni di carcere. Pechino “soddisfatta”

Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily e simbolo del movimento pro-democrazia a Hong Kong, è stato condannato per collusione con forze straniere e cospirazione sediziosa.

Jimmy Lai, ex magnate dei media e attivo sostenitore della democrazia a Hong Kong, è stato condannato per sedizione e collusione.

