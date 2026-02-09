Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily, è stato condannato a vent’anni di carcere a Hong Kong. La sentenza definitiva arriva pochi mesi dopo la condanna per collusione con forze straniere e sedizione. Lai, 78 anni, si trova ora dietro le sbarre, nel pieno di un processo che ha scatenato molte polemiche.

Vent’anni di carcere. Dopo la condanna di dicembre per collusione con forze straniere e sedizione, è arrivata la sentenza definitiva per Jimmy Lai, 78 anni, fondatore del quotidiano pro-democrazia Apple Daily. Non l’ergastolo, come temuto, ma una pena che – considerata l’età e le condizioni di salute denunciate dalla famiglia – viene definita dalle organizzazioni per i diritti umani come una condanna di fatto a vita. “Questa è, di fatto, una condanna a morte”, ha dichiarato Human Rights Watch. Alla domanda su un possibile appello, il legale di Lai ha risposto con un “”. Le accuse e la legge sulla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Chi è Jimmy Lai, l'attivista democratico condannato da Hong Kong a 20 anni di carcere

