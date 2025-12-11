Sannino Antinoo Arcigay Napoli | Peer support acting art per persone con Hiv

Il progetto Peer Support Acting Art, promosso da Antinoo Arcigay Napoli, nasce dall'esigenza di offrire supporto alle persone con HIV attraverso un approccio creativo e partecipativo. Ideato anche grazie all'esperienza di Carlo Nieto, responsabile del gruppo Salute, mira a creare uno spazio di ascolto e di espressione, valorizzando il ruolo dell'arte come strumento di empowerment e solidarietà.

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - "Il progetto Peer support acting art nasce da lontano, ascoltando anche i bisogni delle persone e da un'idea di Carlo Nieto, il nostro responsabile del gruppo Salute, una persona che vive con Hiv. Pertanto, l'elemento di forza di questo progetto è la figura del Tutor peer", una sorta di tutor alla pari, "che può cercare di far superare le paure e le angosce, nonché l'aspetto giudicante che la società e chi ci circonda spesso ha nei confronti delle persone che vivono con Hiv, che faticano molto a fare coming out". Lo spiega Antonello Sannino, Associazione Antinoo Arcigay Napoli, all'evento durante il quale sono stati consegnati i premi del bando RHIVolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

