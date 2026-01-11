Juventus Virtus Entella Under 15 3-0 LIVE | Della Rossa all’esordio 20 minuti a disposizione peer lui

Segui la cronaca in tempo reale di Juventus Virtus Entella Under 15, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26. Della Rossa esordisce, con 20 minuti di gioco a disposizione. Qui troverai sintesi, tabellino e aggiornamenti sul risultato, che si è concluso con un punteggio di 3-0 in favore della Juventus. Un approfondimento per gli appassionati di calcio giovanile e per chi desidera conoscere l’andamento della gara.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto la prima vittoria del 2026 a Pisa, ospita la Virtus Entella nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 15: 3-0 sintesi e moviola. 69? Tris di cambi per Pecorari: Bosticco calca per la prima volta l’erba di Vinovo in gare ufficiali 66? Quasi gol per Serpico, destro da fuori che svernicia la traversa di Sossa 60? Altri cambi per la Juve: Della Rossa all’esordio prende il posto di Laruccia 54? NOBILE, TRIS JUVE- Azione spaziale del centrocampista, taglio in area e tiro forte sul primo palo, gol meraviglioso 51? Doppio cambio per Pecorari: termina la gara di Elliot ed Esposito 48? TRAVERSA DI NOBILE- Laruccia scappa ancora via sulla destra, Nobile raccoglie e in caduta spara sulla traversa: che occasione! 46? Fallo su Sossa, carica sul portiere chiavarese, punizione per l’Entella 41? INIZIO SECONDO TEMPO 40? FINE PRIMO TEMPO 39? Meno di un minuto alla fine della prima frazione, si attende solo l’eventuale recupero 36? VACCARELLA SFIORA IL GOL- Punizione precisa del 5 bianconero, Sossa ne controlla però l’uscita e svanisce l’azione 30? MORETTI ANCORA DECISIVO- Salisci ha spazio sulla destra, penetra e mette al centro forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventusnews24.com

