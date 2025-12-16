Ostia | Fondazione ISC Roma Litorale e V SPA Roma insieme per promuovere benessere inclusivo

A Ostia, la Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma collaborano per promuovere il benessere inclusivo. L'iniziativa mira a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, favorendo l'inclusione sociale e creando opportunità di socializzazione in ambienti finora poco accessibili. Un impegno condiviso per abbattere barriere e promuovere l'integrazione.

(Adnkronos) – Promuovere il benessere psicofisico delle persone con disabilità, favorirne l'inclusione sociale e offrire nuove opportunità di socializzazione in contesti finora poco accessibili. È con questi obiettivi che nasce la collaborazione tra la Fondazione I.S.C. Roma Litorale ETS e V SPA Roma, centro benessere specializzato in percorsi sensoriali e trattamenti personalizzati.

