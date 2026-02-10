10 febbraio | tra storia anniversari e la memoria delle foibe in calendario

Il 10 febbraio, tra celebrazioni e ricordi, si svolgono momenti di riflessione sulla tragedia delle foibe. È una giornata che richiama alla memoria fatti storici e persone che hanno segnato la storia italiana. Non mancano eventi pubblici e incontri per mantenere vivo il ricordo di questa pagina difficile del nostro passato.

Il 10 febbraio 2026, sotto un cielo nuvoloso con locali aperture e venti da nord-est a 2.2 nodi, l’almanacco segna una giornata ricca di eventi storici, compleanni di figure di spicco e un proverbio legato alla tradizione agricola italiana. La ricorrenza odierna, il 39° giorno dell’anno, è dedicata alla memoria di Santa Scolastica, sorella di San Benedetto. Oggi si commemorano eventi che spaziano dal brevetto dell’estintore nel 1863 alla storica partita a scacchi tra Emanuel Lasker e Carl Schlechter nel 1910, terminata in parità a Berlino. Un evento significativo del 1947 è la firma da parte dell’Italia dei Trattati di Pace di Parigi, che hanno portato alla cessione di porzioni della Venezia Giulia alla Jugoslavia e di Tenda e Briga alla Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Foibe Anniversari

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Ultime notizie su Foibe Anniversari

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio si ricordano le vittime delle foibe e l'esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati; Giorno del Ricordo; Venezia si prepara a vivere due giornate di pura meraviglia, tra storia, spettacolo e gioco; Istituzioni e ragazzi tra storia e memoria.

