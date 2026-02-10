10 febbraio Giorno del ricordo | da Firenze un appello alla memoria

Oggi a Firenze si sono svolte diverse iniziative per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Le autorità, le scuole e le associazioni si sono riunite in varie cerimonie per mantenere vivo il ricordo di quei tragici eventi. Molti cittadini hanno partecipato con rispetto e commozione, portando fiori e lasciando messaggi di memoria. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione pubblica davanti al monumento dedicato alle vittime.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Oggi è il Giorno del Ricordo, solennità civile. È stata istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 nella giornata del 10 febbraio per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Cosa accadde. Dopo la Seconda guerra mondiale, migliaia di italiani delle regioni di confine – in particolare dall 'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia – furono vittime di violenze, deportazioni e uccisioni da parte delle forze jugoslave di Tito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Martedì 10 febbraio, scuole e edifici pubblici si sono fermati per il Giorno del Ricordo.

