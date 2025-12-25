Il Mus! di Livigno e Trepalle celebra il suo decimo anniversario
Il MUS! Museo di Livigno e Trepalle ha celebrato in questi giorni il decimo anniversario dalla sua apertura, raggiungendo un traguardo significativo che racconta dieci anni di lavoro, ricerca e valorizzazione dell’identità culturale del territorio.In occasione di questo importante anniversario. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Oyarzabal si è regalato una doppietta per il suo decimo anniversario con il Real e nella Liga
Leggi anche: Firenze celebra il suo 160° anniversario di capitale del Regno d’Italia
IL MUS! MUSEO DI LIVIGNO E TREPALLE FESTEGGIA 10 ANNI DI ATTIVITÀ: UN DECENNIO DI STORIA, COMUNITÀ E MEMORIA CONDIVISA.
Il MUS! compie dieci anni: una storia di comunità, memoria e identità - ) ha celebrato il decimo anniversario dalla sua apertura, raggiungendo un traguardo importante che racconta dieci anni di lavoro, ricerca e valorizzazione ... intornotirano.it
Museo di Livigno e Trepalle, che festa per il decimo anno - In dieci anni il patrimonio del museo è cresciuto in modo significativo: dai circa 300 oggetti presenti al momento dell’apertura si è arrivati oggi a una ... radiotsn.tv
Museo di Livigno e Trepalle, che festa per il decimo anno #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.