Zoe Trinchero uccisa a da una raffica di pugni da Alex Manna la confessione nell' interrogatorio

Zoe Trinchero è stata uccisa a Nizza Monferrato. Secondo quanto raccontato da Alex Manna, l’uomo che ha confessato l’omicidio, ha colpito la ragazza con una serie di pugni. La polizia ha ascoltato la sua versione durante l’interrogatorio e ora si aspetta di capire meglio cosa sia successo quella sera. La comunità è sotto shock, mentre gli inquirenti continuano a indagare sui motivi del gesto.

L'ha colpita con una raffica di pugni e l'ha poi gettata nel canale. Così Alex Manna, il ragazzo accusato del femminicidio di Zoe Trinchero, ha confessato durante l'interrogatorio di aver ucciso la 17enne trovata morta in un canale a Nizza Monferrato. Da quanto emerso, nel racconto fatto dal giovane agli inquirenti ci sarebbero diverse incongruenze e cose che con tornano, a partire dal movente. Zoe Trinchero colpita con una raffica di pugni "Non so perché l'ho fatto". È quanto avrebbe detto agli investigatori, secondo quanto riporta Repubblica, Alex Manna, l'assassino reo confesso di Zoe Trinchero.

