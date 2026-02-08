La confessione di Alex Manna assassino di Zoe Trinchero | L’ho presa a pugni facevo boxe

Da Nizza Monferrato arriva la confessione choc di Alex Manna, l’uomo che ha ucciso Zoe Trinchero. In un primo momento aveva tentato di negare, ora invece ammette di averla picchiata, dicendo che faceva boxe. La sua versione dei fatti apre un nuovo capitolo su una storia che ha sconvolto tutta la comunità.

Nizza Monferrato (Asti) – Le colline astigiane, per giorni custodi di un segreto inconfessabile, alla fine hanno restituito la verità. Non è più il tempo del dubbio né delle fragili ipotesi. Domenica pomeriggio, la maschera di Alex Manna, 19 anni, si è frantumata: dopo ore di versioni contraddittorie ha ammesso l’omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni. Mentre l’Astigiano attende la data dei funerali, che coinciderà con quella del lutto cittadino, la comunità si interroga su una violenza nata dal più arcaico e atroce dei motivi: un rifiuto. Il crollo del giovane è arrivato dopo un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero durante un interrogatorio.

