La confessione di Alex Manna assassino di Zoe Trinchero | L’ho presa a pugni facevo boxe

Da Nizza Monferrato arriva la confessione choc di Alex Manna, l’uomo che ha ucciso Zoe Trinchero. In un primo momento aveva tentato di negare, ora invece ammette di averla picchiata, dicendo che faceva boxe. La sua versione dei fatti apre un nuovo capitolo su una storia che ha sconvolto tutta la comunità.

Nizza Monferrato (Asti) – Le colline astigiane, per giorni custodi di un segreto inconfessabile, alla fine hanno restituito la verità. Non è più il tempo del dubbio né delle fragili ipotesi. Domenica pomeriggio, la maschera di Alex Manna, 19 anni, si è frantumata: dopo ore di versioni contraddittorie ha ammesso l’omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni. Mentre l’Astigiano attende la data dei funerali, che coinciderà con quella del lutto cittadino, la comunità si interroga su una violenza nata dal più arcaico e atroce dei motivi: un rifiuto. Il crollo del giovane è arrivato dopo un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"L'ho presa a pugni, non so perché". Il 20enne Alex Manna sul femminicidio di Zoe Trinchero

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Alex Manna, chi è il killer di Zoe Trinchero: il passato da boxeur, la lite, i pugni sferrati alla vittima e la confessione

Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero durante un interrogatorio.

Argomenti discussi: La confessione di Alex: Non volevo baciare Zoe, abbiamo litigato e l'ho presa a pugni; Alex Manna, chi è il killer di Zoe Trinchero: il passato da boxeur, la lite, i pugni sferrati alla vittima e la confessione

la confessione di alexLe ho dato un pugno o forse di più, non so perché. La confessione choc di Alex Manna e le ultime ore di ZoeIl 19enne ammette di aver picchiato la vittima perché si rifiutava di tornare con lui dopo che in passato l'aveva tradita. L’incontro nel garage con gli amici, la passeggiata in centro per i kebab e l ... quotidiano.net

la confessione di alexAlex Manna, chi è il killer di Zoe Trinchero: il passato da boxeur, la lite, i pugni sferrati alla vittima e la confessione«Non dovevo lasciarla da sola, è stato quel ragazzo ad aggredirla». Sarebbe stata questa la prima versione fornita da Alex Manna, fermato dai carabinieri per l’omicidio ... ilmattino.it

