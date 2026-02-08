Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero durante un interrogatorio. L’uomo, che in passato faceva il pugile, ha raccontato di aver perso il controllo dopo una lite e di aver sferrato i pugni alla vittima. La sua prima versione era che un altro ragazzo l’avesse aggredita, ma poi ha ammesso di essere lui il responsabile. La vicenda si è svolta in modo rapido, con i carabinieri che hanno fermato Manna poco dopo il fatto. Ora si attende il processo e ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’omicidio.

«Non dovevo lasciarla da sola, è stato quel ragazzo ad aggredirla». Sarebbe stata questa la prima versione fornita da Alex Manna, fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, venerdì sera. Invece il colpevole era lui che non accettava di essere rifiutato, nonostante fosse già fidanzato. Un’accusa che ha rischiato di portare a un’altra vittima. Una quarantina tra amici e conoscenti di Zoe ieri mattina si sono infatti presentati davanti alla casa del ragazzo messo sotto accusa, un giovane di origine nord africana con problemi psichiatrici, con la chiara intenzione di fargliela pagare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Manna, chi è il killer di Zoe Trinchero: il passato da boxeur, la lite, i pugni sferrati alla vittima e la confessione

