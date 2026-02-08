Cosa sappiamo sul femminicidio di Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a 17 anni

Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026, il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stato ritrovato nel rio Nizza a Nizza Monferrato. La giovane era scomparsa da alcune ore, e ora si cerca di capire cosa sia successo. La polizia ha già avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora dettagli certi sulla dinamica dei fatti. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia di Zoe, sconvolta per questa tragedia.

