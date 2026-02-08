Cosa sappiamo sul femminicidio di Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a 17 anni

Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026, il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stato ritrovato nel rio Nizza a Nizza Monferrato. La giovane era scomparsa da alcune ore, e ora si cerca di capire cosa sia successo. La polizia ha già avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora dettagli certi sulla dinamica dei fatti. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia di Zoe, sconvolta per questa tragedia.

Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026 Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata morta nel rio Nizza a Nizza Monferrato. Sul corpo segni di percosse, trauma cranico e strangolamento. Alex Giuseppe Manna, ultimo a vederla, ha confessato l’omicidio dopo un tentativo di depistaggio ed è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Zoe Trinchero uccisa e gettata in un fiume a 17 anni ad Asti, confessa l'amico. «Colpita e strangolata dopo un approccio rifiutato»

La polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero.

Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Le indagini sul "buco" temporale

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un torrente a soli 17 anni.

Argomenti discussi: Massacrò la ex 14enne a colpi di pietra, ma per la Procura non ci fu crudeltà: cosa sappiamo; Zoe non tornava a casa: cronaca di una sera sbagliata che finisce nel rio Nizza con un femminicidio; Alex Manna, chi è il ragazzo fermato. L'ultima serata tra amici, il rifiuto di Zoe, l'orrore e il cambio di abiti: cosa sappiamo; Le lettere in casa su sepoltura e solitudine, cosa sappiamo sull'omicidio-suicidio di Perth: Tragedia devastante.

