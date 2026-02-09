Zoe Trinchero parla l'uomo che ha rischiato il linciaggio dopo il depistaggio di Manna | Non la conoscevo

Un uomo di 39 anni di origine guineana si è presentato inaspettatamente davanti ai giornalisti dopo essere stato coinvolto nella vicenda di Zoe Trinchero. Alex Manna lo aveva indicato come possibile colpevole del suo omicidio, ma lui nega qualsiasi coinvolgimento.

Parla il 39enne di origine guineana che Alex Manna aveva indicato come possibile assassino di Zoe Trnchero, la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato: "Hanno cercato di colpirmi. Qualcuno era sul pianerottolo altri in strada, armati di bastoni. Le mie presunte fragilità psichiche sono diventate un comodo alibi per puntare il dito contro un innocente".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Naudy Carbone, il musicista di Nizza Monferrato, ha rischiato grosso.

Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta dopo un litigio con un amico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Alex Manna: Era ossessivo e aggressivo; Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Parla l'ex di Alex Manna: Lo lasciai, era possessivo; Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perché; Il femminicidio di Nizza Monferrato: Zoe Trinchero, il bar, il sogno di essere psicologa, il mare. L'ex di Alex Manna: Quella notte mi ha chiamato.

Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perchéI dettagli terribili dell'omicidio dalla confessione del 20enne: L'ho lasciata cadere nel fiume, Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe ... rainews.it

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di MannaNon si da pace la migliore amica di Zoe Trincher o, la 17enne uccisa nella notte di due giorni fa da Alex Manna, il 19enne che dopo un tentativo di depistaggio delle indagini ha ammesso l’omicidio. Ni ... rtl.it

L’ennesimo femminicidio. Zoe Trinchero, 17 anni: uccisa dopo un rifiuto, punita per essere libera. Non è un “dramma”. Non è “gelosia”. Non è un “raptus”. È violenza maschile contro le donne: la pretesa di avere diritto, di punire l’autodeterminazione femminile, facebook

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna. Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe. di Raffaella Coppola x.com