Zoe Trinchero strangolata dopo un rifiuto | l’amico confessa il femminicidio depistaggio e rischio linciaggio

Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta dopo un litigio con un amico. L’uomo, arrestato, ha confessato di averla strangolata dopo un rifiuto. La polizia ha già aperto un’indagine e si sta concentrando anche su un possibile tentativo di depistaggio. La comunità di Nizza Monferrato è sotto shock per questa tragedia.

Chi era Zoe Trinchero e cosa è successo la sera della morte?. Zoe Trinchero aveva 17 anni, lavorava part-time al bar della stazione di Nizza Monferrato. La sera della morte aveva terminato il turno intorno alle 21:00, poi una cena con amici in centro. Con lei c’era anche Alex Manna, poco più che maggiorenne, amico del gruppo. Dopo la serata, i due si sarebbero allontanati insieme. Poco dopo, la tragedia. Il femminicidio: il rifiuto e la violenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la furia sarebbe esplosa dopo un approccio respinto. Un rifiuto che avrebbe scatenato una reazione violenta culminata nello strangolamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, per l’omicidio di Zoe Trinchero.

Argomenti discussi: Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata nel Rio per un approccio rifiutato: arrestato l'am…; Ragazza uccisa: colpita a pugni sul volto e poi strangolata

Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale ad Asti, confessa l'amico. «Strangolata dopo un approccio rifiutato»Le urla e i disperati tentativi di difendersi e divincolarsi non le sono bastati: i pugni al volto sono stati più forti. Così come la presa intorno al collo, sempre ... ilmessaggero.it

Zoe Trinchero, com'è morta la 17enne: «Picchiata a pugni al volto e strangolata. Ha urlato e tentato di difendersi»Aveva solo 17 anni Zoe Trinchero, la ragazza trovata morta a Nizza Monferrato dopo essere stata gettata in un fiume. Un ragazzo di vent'anni che si era invaghito di lei, Alex ... leggo.it

A proposito di “non c’è bisogno di educazione affettiva e sessuale”, “il patriarcato non esiste”, “basta con queste storie”. Alex Manna. 20 anni, ha appena confessato di avere ucciso Zoe Trinchero, 17enne di Nizza Monferrato. Lo ha fatto perché lei aveva osato facebook

Gli amici di Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni: "Voleva fare la psicologa per aiutare gli altri". Fermato un ventenne, ha confessato. L'ha aggredita dopo un approccio rifiutato. #ANSA x.com