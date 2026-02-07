17enne Zoe Trinchero trovata morta a Nizza Monferrato 20enne Alex Manna confessa omicidio un amico | Per averla uccisa è impazzito

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e, dopo un lungo interrogatorio, ha ammesso di averla strangolata. Un amico del giovane ha raccontato che “per averla uccisa è impazzito”. La ragazza è stata trovata senza vita nella sua abitazione, e ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato Manna a compiere un gesto così grave.

Alex Manna, un giovane di 20 anni è stato fermato dai carabinieri in relazione alla morte di Zoe. Dopo essere stato ascoltato a lungo dagli investigatori, il ragazzo ha confessato davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, e su.

