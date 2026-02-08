Zoe Trinchero | uccisa per un rifiuto Alex Manna ha confessato

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità. Alex Manna, il sospettato, ha confessato di aver commesso il delitto, dopo aver tentato di depistare le indagini. La polizia ha recuperato le sue dichiarazioni, che confermano il movente legato a un rifiuto. Ora si attende il processo e le risposte su quanto accaduto quella notte.

Il dramma di Nizza e la confessione: Alex Manna ammette il delitto dopo un tentativo di depistaggio Le rive del. Le rive del Belbo hanno mostrato l’orrore che ha sconvolto la comunità di Nizza Monferrato. La morte di Zoe Trinchero, la diciassettenne solare che lavorava al bar della stazione, ha trovato un colpevole. Alex Manna, ventenne del posto, ha ceduto davanti agli inquirenti confessando di aver strangolato la ragazza dopo un approccio sentimentale respinto con fermezza. I fatti si sono consumati nella tarda serata di venerdì, subito dopo una cena trascorsa in compagnia di amici comuni nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

