Zoe Trinchero | uccisa per un rifiuto Alex Manna ha confessato
La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità. Alex Manna, il sospettato, ha confessato di aver commesso il delitto, dopo aver tentato di depistare le indagini. La polizia ha recuperato le sue dichiarazioni, che confermano il movente legato a un rifiuto. Ora si attende il processo e le risposte su quanto accaduto quella notte.
Il dramma di Nizza e la confessione: Alex Manna ammette il delitto dopo un tentativo di depistaggio Le rive del. Le rive del Belbo hanno mostrato l’orrore che ha sconvolto la comunità di Nizza Monferrato. La morte di Zoe Trinchero, la diciassettenne solare che lavorava al bar della stazione, ha trovato un colpevole. Alex Manna, ventenne del posto, ha ceduto davanti agli inquirenti confessando di aver strangolato la ragazza dopo un approccio sentimentale respinto con fermezza. I fatti si sono consumati nella tarda serata di venerdì, subito dopo una cena trascorsa in compagnia di amici comuni nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Novella2000.it
17enne Zoe Trinchero trovata morta a Nizza Monferrato, 20enne Alex Manna confessa omicidio, un amico: “Per averla uccisa è impazzito”
Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.
Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Parla l’ex di Alex Manna: «Lo lasciai, era possessivo»
Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.
Argomenti discussi: Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h; Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato; Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a Nizza Monferrato. Confessa l’omicida; 17enne uccisa e gettata nel torrente in provincia di Asti.
Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato a 17 anni, il mare e il sogno di fare la psicologaLa 17enne viene descritta da tutti come una ragazza meravigliosa e piena di sogni, è stata uccisa da un ventenne la sera del 6 febbraio ... virgilio.it
Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale ad Asti, confessa l'amico. «Strangolata dopo un approccio rifiutato»Le urla e i disperati tentativi di difendersi e divincolarsi non le sono bastati: i pugni al volto sono stati più forti. Così come la presa intorno al collo, sempre ... ilmessaggero.it
Zoe Trinchero, picchiata, strangolata e gettata nel fiume dopo aver rifiutato le avances di Alex Manna. Che prima l'ha uccisa, poi ha cercato di incolpare un uomo nordafricano che ha rischiato il linciaggio #Italia facebook
Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com
