Zoe Trinchero | uccisa per un rifiuto Alex Manna ha confessato

Da novella2000.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità. Alex Manna, il sospettato, ha confessato di aver commesso il delitto, dopo aver tentato di depistare le indagini. La polizia ha recuperato le sue dichiarazioni, che confermano il movente legato a un rifiuto. Ora si attende il processo e le risposte su quanto accaduto quella notte.

Il dramma di Nizza e la confessione: Alex Manna ammette il delitto dopo un tentativo di depistaggio Le rive del. Le rive del Belbo hanno mostrato l’orrore che ha sconvolto la comunità di Nizza Monferrato. La morte di Zoe Trinchero, la diciassettenne solare che lavorava al bar della stazione, ha trovato un colpevole. Alex Manna, ventenne del posto, ha ceduto davanti agli inquirenti confessando di aver strangolato la ragazza dopo un approccio sentimentale respinto con fermezza. I fatti si sono consumati nella tarda serata di venerdì, subito dopo una cena trascorsa in compagnia di amici comuni nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Novella2000.it

zoe trinchero uccisa per un rifiuto alex manna ha confessato

© Novella2000.it - Zoe Trinchero: uccisa per un rifiuto, Alex Manna ha confessato

Approfondimenti su Nizza Trinchero

17enne Zoe Trinchero trovata morta a Nizza Monferrato, 20enne Alex Manna confessa omicidio, un amico: “Per averla uccisa è impazzito”

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Parla l’ex di Alex Manna: «Lo lasciai, era possessivo»

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nizza Trinchero

Argomenti discussi: Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h; Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato; Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a Nizza Monferrato. Confessa l’omicida; 17enne uccisa e gettata nel torrente in provincia di Asti.

zoe trinchero uccisa perZoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato a 17 anni, il mare e il sogno di fare la psicologaLa 17enne viene descritta da tutti come una ragazza meravigliosa e piena di sogni, è stata uccisa da un ventenne la sera del 6 febbraio ... virgilio.it

zoe trinchero uccisa perZoe Trinchero uccisa e gettata in un canale ad Asti, confessa l'amico. «Strangolata dopo un approccio rifiutato»Le urla e i disperati tentativi di difendersi e divincolarsi non le sono bastati: i pugni al volto sono stati più forti. Così come la presa intorno al collo, sempre ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.