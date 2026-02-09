Zoe Trinchero potrebbe essere ancora viva se l’aggressore avesse chiamato i soccorsi invece di gettarla in un canale profondo tre metri dopo averla picchiata. Nei prossimi giorni si saprà se l’autopsia confermerà questa ipotesi.

Zoe poteva essere salvata se il suo aggressore, invece di gettarla in un canale profondo tre metri dopo averla selvaggiamente picchiata, avesse chiamato i soccorsi? Un dubbio atroce che solo l’autopsia, disposta nelle prossime ore, potrà chiarire. Sarà l’esame autoptico a determinare se la 17enne sia morta per i pugni inferti da Alex Manna, il ragazzo di vent'anni che ha confessato il femminicidio, se sia stata strangolata dal suo assassino o se fosse ancora viva quando è stata lanciata nel corso d’acqua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Zoe Trinchero, l'autopsia chiarirà se poteva essere salvata

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Sarà l’autopsia a chiarire come sia morta la 17enne Zoe Trinchero, uccisa dall’ex compagno Alex Manna.

Zoe Trinchero, la ragazza trovata senza vita nella sua casa a Torino, potrebbe aver tentato di salvarsi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Zoe Trinchero, l'autopsia stabilirà se poteva essere salvata. Confessa l’omicida; L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; Femminicidio Zoe Trinchero: si attende l'autopsia per capire se poteva essere salvata; Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale ad Asti, confessa l'amico. Strangolata dopo un approccio rifiutato.

Femminicidio di Zoe Trinchero, la confessione di Alex Manna: «Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché»La ragazza sarebbe stata picchiata, poi strangolata. E non si sa ancora se, quando è stata lasciata nel ruscello, fosse ancora viva: lo stabilirà l’autopsia. Intanto un uomo, accusato ingiustamente da ... vanityfair.it

L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amicoSi chiama Alex Manna, ha 20 anni. La ragazza è stata assassinata per un no, ha tentato di difendersi. Sarà l'autopsia a chiarire se il 118 avrebbe potuto salvarla ... rainews.it

"Forse, se avessi risposto, lei sarebbe ancora viva" Prima di essere stata uccisa, Zoe Trinchero aveva provato a mettersi in contatto con la sua migliore amica Nicole facebook

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna. Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe. di Raffaella Coppola x.com