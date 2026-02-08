Zoe Trinchero poteva salvarsi? La verità dall' autopsia il triplo scenario dai pugni alla caduta Manna non ha chiamato aiuto

Zoe Trinchero, la ragazza trovata senza vita nella sua casa a Torino, potrebbe aver tentato di salvarsi. L’autopsia rivela tre possibili cause di morte: pugni violenti, una stretta al collo e un trauma cranico grave. Manna, sospettato di averla aggredita, non ha chiamato aiuto, lasciando tutto nel mistero. Gli investigatori cercano di capire se ci fosse una via di fuga per Zoe o se fosse troppo tardi già prima dell’arrivo dei soccorsi.

Pugni sferrati con la violenza di chi ha praticato la boxe, una stretta brutale al collo e, infine, un trauma cranico profondo. Il corpo di Zoe Trinchero, la diciassettenne uccisa nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, racconta una sequenza di violenza che l'autopsia dovrà ora gerarchizzare per individuare la causa ultima del decesso. Omicidio Zoe Trinchero, Alex Manna cede dopo due ore: «Non ho provato a baciarla, abbiamo discusso. Colpita con i pugni e lasciata cadere» I tre scenari Non è ancora chiaro se la ragazza sia morta per asfissia durante lo strangolamento, se le siano state fatali le percosse al volto o se il decesso sia sopraggiunto nell'impatto con il cemento del Rio Nizza, dopo un volo di quattro metri dall'argine. 🔗 Leggi su Leggo.it

