Sarà l’autopsia a chiarire come sia morta la 17enne Zoe Trinchero, uccisa dall’ex compagno Alex Manna. La polizia indaga sui dettagli dell’omicidio, ancora senza una certezza definitiva su quale sia stata la causa della sua morte. La ragazza è stata trovata nel canale, e ora si cerca di capire se le ferite siano frutto di pugni, dello strangolamento o di una botta alla testa. Non si esclude che ci siano state diverse cause, ma si aspetta il risultato degli esami. Intanto, gruppi come Non Una Di M

Sarà l’autopsia a dire se ad uccidere la 17enne Zoe Trinchero sono stati i pugni ricevuti dal suo assassino Alex Manna, reo confesso, lo strangolamento oppure una botta alla testa presa dopo essere stata lanciata nel canale dal suo aggressore. La risposta sarà determinante per capire se, con un tempestivo intervento medico, la ragazza di Nizza Monferrato che lavorava nel bar della stazione e sognava di diventare psicologa avrebbe potuto essere salvata. Ipotesi che aggraverebbe la posizione di Manna: dopo aver ridotto la ragazza in fin di vita, il 20enne l’ha gettata nel rio Nizza ed è fuggito. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una denuncia per tentato linciaggio per le circa trenta persone che proprio su sua istigazione si sono radunate sotto l’abitazione di un ragazzo con problemi psichiatrici da lui accusato del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Zoe Trinchero, si attende l’autopsia per capire se poteva essere salvata. Non una di meno: “C’è qualcosa che non stiamo insegnando”

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Zoe Trinchero, la ragazza trovata senza vita nella sua casa a Torino, potrebbe aver tentato di salvarsi.

È stato rinvenuto il corpo di Lorenzo Paolieri in un baule: si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause e i tempi del decesso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata nel torrente a Nizza Monferrato; Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale ad Asti, confessa l'amico. Strangolata dopo un approccio rifiutato; Omicidio: ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d'acqua; Diciassettenne uccisa: fermato il ventenne, ha confessato l'omicidio di Zoe.

Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Alex Manna: Era ossessivo e aggressivoNon potevo parlare né uscire con nessuno, ha raccontato alla stampa Nicole, che aveva avuto una relazione con il 20enne reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero. Di punto in bianco diventava ... tg24.sky.it

Possibili denunce per tentato linciaggio dopo il femminicidio di ZoePer il tentato linciaggio notturno, avvenuto dopo il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato (Asti), gli inquirenti stanno valutando l'opportunità di procedere. (ANSA) ... ansa.it

Femminicidio e razzismo all’italiana. Si chiamava Zoe Trinchero. Aveva 17 anni. A quell’età la vita non dovrebbe finire: dovrebbe appena cominciare. Ci sono sogni ancora confusi, desideri che crescono piano, un futuro che chiede solo tempo. Zoe è stata ucci facebook

Il #femminicidio di Nizza Monferrato. Prima notte notte in carcere per Alex Manna. Il 20enne, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato di aver ucciso #Zoe Trinchero, 17 anni, ritrovata senza vita venerdì sera in un canale Fausto Bertuccioli #GR1 x.com