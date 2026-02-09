Zichichi | Schlein ' cordoglio e vicinanza a famigliari e collaboratori'
Roma piange la scomparsa di Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti e stimati in Italia. La sua morte ha colpito profondamente la comunità scientifica e non solo. Zichichi, che aveva creato il Centro “Ettore Majorana” a Erice e ideato i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, lascia un vuoto enorme. La presidente Schlein ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi dell’esperto.
Roma, 9 feb (Adnkronos) - "È scomparso Antonino Zichichi. Fisico e divulgatore, diede vita a Erice al Centro “Ettore Majorana” e fu l'ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che sono diventati uno dei più importanti centri di ricerca a livello mondiale. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari e alle persone che hanno lavorato con lui nella sua lunga attività scientifica". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra . 🔗 Leggi su Iltempo.it
