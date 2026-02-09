Roma piange la scomparsa di Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti e stimati in Italia. La sua morte ha colpito profondamente la comunità scientifica e non solo. Zichichi, che aveva creato il Centro “Ettore Majorana” a Erice e ideato i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, lascia un vuoto enorme. La presidente Schlein ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi dell’esperto.

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "È scomparso Antonino Zichichi. Fisico e divulgatore, diede vita a Erice al Centro “Ettore Majorana” e fu l'ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che sono diventati uno dei più importanti centri di ricerca a livello mondiale. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari e alle persone che hanno lavorato con lui nella sua lunga attività scientifica". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zichichi: Schlein, 'cordoglio e vicinanza a famigliari e collaboratori'

Approfondimenti su Antonino Zichichi

Il Partito Democratico esprime il suo cordoglio per le vittime dell’incendio e delle esplosioni a Crans-Montana, in Svizzera.

Il Partito Democratico esprime il proprio cordoglio per le vittime dell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Zichichi: Schlein, 'cordoglio e vicinanza a famigliari e collaboratori'Roma, 9 feb (Adnkronos) - È scomparso Antonino Zichichi. Fisico e divulgatore, diede vita a Erice al Centro Ettore Majorana e fu l'ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che sono diventat ... iltempo.it

La morte di Antonino Zichichi: il cordgolio della politica e delle istituzioniLa morte dello scienziato trapanese Antonino Zichichi sta suscitando un’ondata di cordoglio nel mondo della politica ... tp24.it