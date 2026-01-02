Strage Crans Schlein | Pd addolorat0 profondo cordoglio e vicinanza

Il Partito Democratico esprime il proprio cordoglio per le vittime dell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera. A nome del partito, si manifesta vicinanza alle famiglie coinvolte e ai feriti, augurando loro una pronta guarigione. La notizia testimonia l’importanza di solidarietà e sostegno in momenti di grave perdita.

Roma, 2 gen. (askanews) – “Voglio esprimere a nome mio e di tutto il Partito Democratico il più profondo cordoglio per le vittime dell’incendio a Crans-Montana in Svizzera, la nostra vicinanza alle loro famiglie e ai feriti, cui auguriamo una pronta ripresa.Si tratta di un bilancio drammatico.. Seguiamo con grande apprensione gli sviluppi e siamo grati ai soccorritori che si sono messi al lavoro fin da subito e sono ancora sul posto.Vicinanza alle famiglie coinvolte, alla comunità colpita e al popolo elvetico”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

