Svizzera | Schlein ' profondo cordoglio vicinanza alle famiglie coinvolte'
Il Partito Democratico esprime il suo cordoglio per le vittime dell’incendio e delle esplosioni a Crans-Montana, in Svizzera. La dichiarazione di Schlein manifesta vicinanza alle famiglie coinvolte e ai feriti, augurando loro una pronta guarigione. Un gesto di solidarietà in un momento difficile, sottolineando l’importanza di solidarietà e vicinanza in situazioni di emergenza.
Roma, 1 gen (Adnkronos) - “Voglio esprimere a nome mio e di tutto il Partito Democratico il più profondo cordoglio per le vittime dell'incendio e le esplosioni di ieri notte a Crans-Montana in Svizzera, la nostra vicinanza alle loro famiglie e ai feriti, cui auguriamo una pronta ripresa". Lo dice Elly Schlein. "Si tratta di un bilancio drammatico. Secondo le ultime notizie ci sono anche diversi italiani tra i feriti ricoverati e 16 nostri connazionali sarebbero ancora dispersi. Seguiamo con grande apprensione gli sviluppi e siamo grati ai soccorritori che si sono messi al lavoro fin da subito e sono ancora sul posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
