Zichichi è morto il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni | sue le battaglie contro astrologia e superstizioni

È scomparso a 96 anni Antonino Zichichi, il noto fisico e divulgatore scientifico. Per decenni ha dedicato la vita alla fisica delle particelle e si è battuto contro l’astrologia e le superstizioni, portando avanti le sue idee con passione e determinazione. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza e tra chi ha sempre creduto nel valore della conoscenza.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua.

